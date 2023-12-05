عاد إنتر من معقل نابولي حامل اللقب بفوز كبير 3-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مستعيدا بذلك الصدارة من غريمه يوفنتوس. ودخل فريق المدرب سيموني إينزاغي ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، وهو في المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس.



لكن ثلاثة أهداف من التركي هاكان تشالهان أوغلو ونيكولو باريلا والفرنسي ماركوس تورام أعادوا إنتر الى الصدارة بالانتصار الحادي عشر للموسم، فيما مني نابولي بالهزيمة الرابعة من أصل مبارياته البيتية السبع الأولى للموسم للمرة الثالثة فقط في تاريخه بعد موسمي 1954-1955 (4 من أصل 7) و1997-1998 (5 من أصل 7)، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن ضيفه المتصدر.



من جهته، قال مدرب انتر سيموني إنزاغي إنهم استعرضوا قوتهم بالفوز «لقد بدأنا الشوط الأول بشكل جيد وتم إلغاء هدف تورام لتسلل بمسافة طفيفة للغاية». وأردف: «نابولي بطل إيطاليا لذلك واجهنا بعض المخاطر في فرصة بوليتانو وتصدي سومير، لكن اللاعبين استحقوا ذلك».



وأضاف: «لقد احتضنت جميع اللاعبين على المستوى الفردي. هذه المباراة الخامسة خارج ملعبنا في آخر 6 مباريات، والثالثة في أسبوع، وكنا بحاجة لأداء مثل هذا، وعندما تقدمنا 2-0 سيطرنا تماما». وتابع: «لقد كان استعراضا للقوة وروح الفريق سواء الذين بدأوا أو البدلاء. خسرنا دي فري بعد 18 دقيقة، ومن قبله خرج مدافعان من التشكيل للإصابة أيضا».



واستطرد: «عند القدوم لنابولي، عليك أن تتوقع بعض الصعوبات، لقد حضرنا للقاء بطريقة معينة لدفع أجنحتنا ضد أظهرتهم، فكلما أبعدت نابولي عن منطقة الجزاء كان ذلك أفضل، المرة الوحيدة التي عانينا فيها حقا كانت عندما دافعنا بعمق شديد».