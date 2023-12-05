تفادى باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم خسارة أولى له هذا الموسم بتعادله مع ضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة.



وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر مدافعه النروجي يوليان ريرشون في الدقيقة الخامسة، وعادل ليفركوزن عبر مهاجمه النيجيري فيكتور بونيفايس (79).



وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ 13، فحقق 11 فوزا، منها 8 تواليا، مقابل تعادلين في أفضل بداية لأحد الفرق في الدوري، رافعا رصيده في الصدارة إلى 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة والذي تأجلت مباراته مع ضيفه أونيون برلين التي كانت مقررة السبت بسبب تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة بافاريا.