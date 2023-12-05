اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة، بحسب قناة الجزيرة القطرية.

وأشارت "الجزيرة" إلى أن قوات الاحتلال حاصرت عددا من المستشفيات في المدينة، من بينها المستشفى الحكومي.

كما ذكرت أن اشتباكات اندلعت مع مقاومين فلسطينيين وسطها وفي أطراف المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال المدعومة بنحو 50 آلية عسكرية وعدد من الجرافات.

وأضاف أن عناصر من جيش الاحتلال اقتحموا عددا من المباني في المدينة وأطراف المخيم ونشروا فرق قناصة داخلها. كما بدأت جرافات الاحتلال في تدمير وتجريف بنى تحتية ومنشآت بالمدينة.

كما أشار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة بالمخيم بعد اقتحامه.