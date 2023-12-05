توافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية في دورتها الـ 44.

ووصل ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة للمشاركة في القمة.

هذا وتقدم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، لترؤس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها الدوحة اليوم.

وكان أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب عن ترحيبه بقادة وممثلي دول مجلس التعاون في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة، يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".