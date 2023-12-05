نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي: إتمام صفقة استحواذ ودمج أبراج بقيمة 2.2 مليار دولار بين “زين” و"Ooredoo"

الصفقة سينجم عنها إطلاق أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من المتوقع أن تحقق شركة الأبراج الجديدة إيرادات معدل التشغيل بنحو 500 مليون دولار