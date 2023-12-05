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ستكون أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بدر الخرافي: إتمام صفقة استحواذ ودمج أبراج بقيمة 2.2 مليار دولار بين زين وOoredoo
الثلاثاء
2023/12/5
المصدر : الأنباء
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- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي: إتمام صفقة استحواذ ودمج أبراج بقيمة 2.2 مليار دولار بين “زين” و"Ooredoo"
- الصفقة سينجم عنها إطلاق أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- من المتوقع أن تحقق شركة الأبراج الجديدة إيرادات معدل التشغيل بنحو 500 مليون دولار
- دمج 30 ألف برج في قطر والكويت والأردن والعراق والجزائر وتونس