"وول ستريت جورنال": إسرائيل أكملت تركيب مضخات كبيرة لمياه البحر شمال مخيم الشاطئ

أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بهذا الخيار مطلع الشهر الماضي

أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تقوم بتجميع نظام مضخات كبيرة، لاستخدامها في غمر شبكة الانفاق الممتدة لحركة حماس أسفل قطاع غزة بمياه البحر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس الاثنين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين القول، إنه لا يُعرف بعد ما إذا كانت الحكومة الاسرائيلية تعتزم استخدام هذا الأسلوب. ونٌقل عن المسؤولين القول إن إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه الخطة كما لم تستبعد تنفيذها.

وقال المسؤولون إن القوات الاسرائيلية أكملت تركيب مضخات كبيرة لمياه البحر شمال مخيم الشاطئ للاجئين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه تم تركيب خمس مضخات على الأقل، يمكنها سحب المياه من البحر المتوسط، وضخ الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه في الساعة في الانفاق، مما سيؤدي لغمرها خلال بضعة أسابيع.

وقالت وول ستريت جورنال إنه باستخدام مثل هذا الأسلوب، سوف تتمكن إسرائيل من تدمير الانقاق ودفع مقاتلي حماس على الخروج من مخابئهم تحت الأرض. وقال المسؤولون الأمريكيون إنه من ناحية أخرى، هذا من شأنه تهديد إمدادات المياه في قطاع غزة.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن إسرائيل أبلغت أمريكا أولا بهذا الخيار مطلع الشهر الماضي، مما أدى لاجراء نقاش للموازنة بين القابلية للتنفيذ والتأثير البيئي والقيمة العسكرية للقضاء على الانفاق.

وكان الجيش الاسرائيلي قد قال إنه عثر على أكثر من 800 فتحة نفق منذ بدء الحرب في غزة. وأوضح أمس الأول الأحد أنه قام بتدمير 500 فتحة نفق بالفعل.