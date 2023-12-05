أطلقت المطربة القديرة ناتاشا ألبومها الجديد المنوع، تحت عنوان "الخزامى"، من انتاج وتوزيع شركة "روتانا ميوزك جروب". ويتكون الألبوم من جزأين، حيث قدمت ناتاشا الجزء الأول، متضمناً خمسة أعمال سعودية، تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين، كونت من خلالها اندماجاً مع الأغنية الخليجية، سبقتها مسيرة فنية طويلة مع شركة "روتانا ميىزك جروب"، قدمت من خلالها عدّة ألبومات سابقة، من بينها "ناتاشا 2010، وألبوم "رحمة 2014"، وكذلك "عفريت 2016"، وأخيرا ألبوم "خزامي" بعد عودتها مؤخرًا لروتانا، حيث يحمل فكرة جديدة في مسمى "خزامى"، ويقدم في جزأين.



هذا، واستهلت ناتاشا ألبوم "خزامى" بأغنية "مكتوب لي"، من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري من الحان عبدالله آل سهل، ويقول مطلعها:



"مكتوب لي والا لغيري انا لك

وانته متى ما احتجتني قول واجيك

كــذا كــذا كلي بكلي حلالك

ولا معي اي حق ارفض امانيك.

بينما تأتي أغنية "على حطت يدك"، والتي يعود فيها الشاعر القدير طلال الرشيد "العطيب" للساحة الإبداعية، من ألحان تركي الشريف، ويأتي مطلعها:

"انا على حطت يدك ما تغيرت

بس انت قلي وش سبايب غيابك

نسيتني والحين يعني تذكرت

والا لهواء من دون تدري مشابك".

وتقدم ناتاشا في ألبوم "خزامي" أغنية "آمر ألبيك" من كلمات الشاعرة هواء والحان عبدالله آل سهل، حيث يأتي مذهبها:

"آمر ألبيك آمر انت وتجرّا

لانك على القلب انت الآمر الناهي

اقعد على عرش قلبي شوف وتحرى

ملكي كبيرن معك يا رافعن جاهي

لا عرش قيصر يناسبني ولا كسرى

أعيش في قصر حبك فيك متباهي".

وتقدم ناتاشا الأغنية الرابعة في الألبوم تحت اسم "شعوري فاق" وهي من كلمات الشاعر عبدالرحمن البوق والملحن عبدالله آل سهل:

" شعوري فاق كل

اللي توقعته بكثير أكثر

انا اصلاً ترا قلبي

بسيطه حيل رغباته

رماك الله في دربي

وربّي دايمٍ أكبر".

وتختتم ناتاشا ألبوم "خزامى" بأغنية "استنسخ أشباهي"، من كلمات احمد أشرف المطري والحان عبدالله آل سهل، ويقول مطلعها:

"استنسخ اشباهي وقضي لهفتك

واتصنع انك مكتفي باللي لقيت

اما انا فرصة وجات لفرحتك

ضاعت وما ترجع ابد مهما بكيت

بدايتك.. انا .. ونا.. نهايتك..

بالمختصر.. انت انتحرت.. انت انتهيت".



وتحدثت الفنانة نتاشا: بأن هذا العمل هو باكورة العودة لـ"روتانا ميوزك جروب" والتي سبق وتعاونت مع الشركة، في إنتاجات مختلفة، وعودتي لروتانا تعتبر العودة للبيت الأول والداعم الرئيسي لكافة الفنانين على المستوى العربي.



ولفتت ناتاشا إلى أن هذا الألبوم يحمل فكرة جديدة في مسماه وأعماله الموسيقية التي تعاونت فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، والذين لهم باع طويل وخبرة في مجال العمل الإبداعي.



وأضافت أن ألبوم "خزامى"، مقتصر على خمسة أعمال غنائية، تعطي طابعا رائعا للمستمع، حيث إن الألبومات الحالية يكون عدد الأغاني أكثر مما يتوقع الجمهور، وهو ما جعلني انتهج الاختصار في الطرح، ليأخذ المستمع مساحة كافية والسماع بشكل أفضل.



مؤكدة ان الألبوم ومنّذ طرحه وهو يحقق أرقاما استثنائية منافسة، وما يقدم فيه كان مرضيا للجمهور الكبير الذي يدعم الفنانين بشكل عام.