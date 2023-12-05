عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة التمييز حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف القاضيين بالإعدام شنقا لخادمة قتلت زميلتها في ضاحية عبدالله المبارك أول أيام شهر رمضان العام قبل الماضي 2021.



وكانت غرفة العمليات قد تلقت قبل موعد الإفطار بدقائق بلاغا من مواطن أبلغ عن وقوع شجار بين خادمتيه ومقتل إحداهما طعنا بواسطة سكين، وتوجه رجال مباحث محافظة الفروانية نحو موقع البلاغ وألقوا القبض على الجانية، وحرزوا السكين التي استخدمتها بارتكاب الجريمة.



واعترفت الجناية خلال التحقيق معها بارتكاب جريمة القتل العمد، مشيرة إلى أنها قتلت المجني عليها بسكين المطبخ إثر خلافات بينهما.