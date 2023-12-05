المكرمون استحقوا التكريم عن جدارة لما بذلوه من جهد وقدموه من عطاء وعمل متميز

تطبيق القانون على الجميع ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها والتصدي بكل حزم وشدة لأي عمل إجرامي أو مخالف للقانون

كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023 كوكبة من ابطال وزارة الداخلية وذلك لجهودهم في ضبط العديد من القضايا وعلى رأسها جريمة حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح وعدد من القيادات الأمنية.

ونقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمكرمين تحيات القيادة السياسة العليا للبلاد، سائلا الله تعالى ان ينعم على حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه -بموفور الصحة وان يمن على سموه، رعاه الله، بالشفاء العاجل، مؤكداً ان المكرمين استحقوا التكريم عن جدارة لما بذلوه من جهد وقدموه من عطاء وعمل متميز تكلل بضبط العديد من القضايا ومرتكبيها وعلى رأسها منفذو حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي والتي كانت بمتابعة مباشرة من سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وحثهم على ضرورة الانتباه واليقظة وبذل المزيد من الجهود والحفاظ على الأداء الأمني المتميز وتطبيق القانون على الجميع ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها والتصدي بكل حزم وشدة لأي عمل اجرامي أو مخالف للقانون، مؤكداً ثقته برجال المؤسسة الأمنية في مواكبة كافة الأساليب الإجرامية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن والتعدي على حقوق الآخرين.