استقبل المستشار‬ في ‫الديوان الأميري‬ ‫الشيخ‬ ‫فيصل الحمود المالك الصباح‬ الكاتب الكويتي غانم حمدان صالح المسيلم وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار لدور الكتابة في النمو العقلي والفكري والتي تساهم في تنمية وثقافة الشعوب والمساهمة في تطور وتقدم البلاد، مؤكداً أن الثقافه تغذية للعقل والروح وتقدم الفكر، متمنياً له ولجميع شبابنا ذي الفكر المستنير تحقيق ما يصبون إليه من أهداف سواء كانت أدبية أو علمية أو فكرية شاكراً له اهداءه كتاب رجال مكة والذي يتضمن مجموعة من القصص التاريخية في مكة، بدوره قدم الكاتب المسيلم كل الشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكافة الأفكار والتطلعات الشبابية لخدمة وطننا الكويت .