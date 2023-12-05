دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الى ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يزور القاهرة حاليا.

وأضاف ان اللقاء تطرق الى الأوضاع الإقليمية لاسيما التصعيد في قطاع غزة موضحا أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن.

وأوضح ان السيسي تناول العمل المكثف الذي تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي قطاع غزة مشددا على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كل المساعدات الدولية الموجهة للقطاع.

من جهته ثمن خريستودوليدس الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة ودورها الانساني مؤكدا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع القاهرة في هذا الصدد خاصة في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في المنطقة.

وقال فهمي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وجرى خلاله تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات "المميزة والوثيقة التي تشهد تطورا مطردا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف أن الرئيسين استعرضا سبل تعزيز هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.