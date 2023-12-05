قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة اليوم الثلاثاء، إن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة "الوضع يزداد سوءا كل ساعة".

وأضاف "القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خانيونس وحتى رفح".

كما قال بيبركورن إن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة "قليلة للغاية" وإن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوبا هربا من القصف.

وقال "أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية نفذت أمرا إسرائيليا بإزالة الإمدادات من المستودعات في خان يونس. وأضاف أن المنظمة أُبلغت بأن المنطقة "ستصبح على الأرجح منطقة قتال نشط في الأيام المقبلة".

وقال "نريد أن نتأكد من أننا قادرون بالفعل على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية".

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الاثنين إسرائيل سحب الأمر. ونفت إسرائيل أنها طلبت إخلاء المستودعات.