عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة، اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي عدد البلاغات التي تعاملت الوزارة معها عبر بدالة الطوارئ خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 3125 بلاغا.



وتصدرت محافظة العاصمة الترتيب بعدد 717 بلاغا، تليها الجهراء بـ 548 بلاغا ثم الفروانية بـ 470 بلاغا وبعدها حولي بـ 448 بلاغا والأحمدي بـ 382 بلاغا ومبارك الكبير بـ 153 بلاغا.



وتعامل قطاع الهندسة الصحية مع 80 بلاغا والطرق السريعة مع 211 بلاغا، والعمليات مع 116 بلاغا.



أما إدارة مختبرات الطرق قسم الاسفلت فقامت خلال نوفمبر بـ 8 عمليات سحب عينات من مصانع و77 عملية سحب عينات من مواقع اسفلت و556 زيارة للمصانع و202 عملية فحوصات منجزة في المختبرات و2 إصدار شهادة و2 عملية معايرات المصانع وتحليل الفجوات المجددة.