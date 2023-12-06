أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الوزارة على أهمية تعليم القرآن الكريم (حفظا وفهما) لابنائها ونزلائها في قطاع الرعاية الاجتماعية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» من خلال إقامة المسابقات القرآنية، ومن ذلك مسابقة عبدالرحمن سعد لحفظ القرآن الكريم بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والتي تأتي من ضمن الشراكة المجتمعية وبين الجهات الحكومية.



وأفاد بأنه تم اختيار اسم المسابقة إبرازا للقدرات الحسنة وتخليدا لذكرى أحد أبناء الحضانة العائلية وهو الابن البار عبدالرحمن سعد، رحمه الله.



وأوضح المطيري أن المسابقة تقام للسنة الثانية للفئات الخاصة بالدور الايوائية (المسنين ـ الحضانة العائلية ـ الاحداث ـ المعاقين) بخطة مدروسة تعمل وفق آلية عمل منظمة تناسب الفئة العمرية والعقلية والمقدرة الاستيعابية.



وأشار إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة إلى جهود إدارة التوعية والارشاد في ربط الفئات الخاصة بكتاب الله عز وجل من خلال الانشطة والبرامج وتوفير البيئة المناسبة واختيار الأئمة والمحفظين المتميزين في طرق تعليم حفظ كتاب الله تعالى للأبناء وتهيئتهم للمشاركة بالمسابقات المختلفة على مدار العام.



وتوجه المطيري بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على دعمها الدائم لقطاع الرعاية الاجتماعية.