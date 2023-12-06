ثامر السليم



تحت رعاية مدير جامعة الكويت أ.د.مشاري الحربي، نظم قسم الإعلام بالتعاون مع قطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام، الحلقة النقاشية المصاحبة لمعرض دورنا الإعلامي تحت عنوان «كيف تكون مراسلا ناجحا» على مسرح كلية الآداب الجنوبي، وذلك بحضور الوكيل المساعد للإعلام الخارجي بدر الطراروة ومدير إدارة شؤون الإعلام الخارجي عائشة العسعوسي والعديد من المراقبين والموظفين، ومن جامعة الكويت قسم الإعلام ممثلين برئيس قسم الإعلام د.محمود الهاشمي وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة وطالبات الكلية، حيث تواجد المتحدثون من المراسلين ومديري المكاتب الإعلامية المعتمدة لدى الكويت.



وافتتح الجلسة المحاور د.أحمد الحيدر مرحبا بالضيوف والمتحدثين متحدثا عن أهمية هذه الجلسة ودور مؤسسات المجتمع بإبراز الجوانب الإيجابية والمهمة.



من جهته، لفت المراسل الصحافي لمكتب سكاي نيوز من الكويت سعد العنزي إلى مفهوم النجاح بمنظور المراسل أو المؤسسة أو الدولة، مشيرا الى ان بعض المؤسسات تعتبر عدد التقارير مقياس النجاح، وأخرى ترى حصرية الأخبار، أما المجتمع فينظر إلى خدمات المراسل، ويكون مسمارا في نعشه لعدم القدرة على الكتابة والتواصل والبحث الحقيقي، لان العمل مستمر طوال اليوم وسط تدفق هائل من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون معظمها غير صحيح، مما يستغرق الوقت والجهد.



وبين أن المتحدثين الرسميين للجهات الرسمية سهلوا عمل المراسل الصحافي نسبيا وساهموا بوأد الأخبار غير الصحيحة، مؤكدا على ضرورة أن تكون العلاقة مهنية وطيبة مع المسؤولين، ولا اقصد الصداقة والإلمام بأمور الدولة وطبيعتها وحساسية المعلومات فيها، فضلا عن القوانين المنظمة للمهنة.