شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض«دورنا الإعلامي 2» للموسم الثاني والذي أقيم بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية جامعة الكويت ـ تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي.



وجاءت مشاركة الهيئة انطلاقا من أهمية الدور الإعلامي لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة وحرصا منها على المشاركة في مختلف المعارض والمؤتمرات الخاصة في توعية الجمهور نحو دور العلاقات العامة والإعلام بالهيئة لمختلف الفئات إن كانوا من الخريجين أو أصحاب العمل والأعمال والوافدين هذا بالإضافة لتوفير المطبوعات المختلفة التي تشرح خدمات الهيئة، كذلك التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ودورها في نشر التوعية الإعلامية من إجراءات عمل وقوانين وقرارات فيما يخص المواطن والمقيم.



كما تحرص الهيئة في المشاركة للتواجد في المعارض الإعلامية تعزيزا لأهداف الهيئة في دعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب، والمساهمة في تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والابتكار والتطور العلمي وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح والمبهر.