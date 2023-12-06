أكدت روسيا أنها اعترضت 35 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 وبحر آزوف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات».



وأشارت إلى أن «الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيرة أوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق «بحر آزوف وشبه جزيرة القرم».



وأكدت الوزارة بعيد ذلك في بيان ثان إحباط «محاولة جديدة لنظام كييف»، مشيرة إلى تدمير الجيش الروسي أربع مسيرات فوق بحر آزوف.



في المقابل، قال أندريه ييرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تأجيل المساعدات الأميركية لكييف والتي يجري مناقشتها في الكونغرس سيوجد «خطرا كبيرا» بخسارة أوكرانيا لحربها مع روسيا.



وأضاف ييرماك خلال محاضرة في المعهد الأميركي للسلام أنه «سيكون من الصعب حقا البقاء في المواقع نفسها ومن الصعب على الناس أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة» من دون دعم مباشر للميزانية.