بلغت القيمة السوقية لأكبر 6 بورصات في العالم نحو 75.79 تريليون دولار، جاءت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بالصدارة بقيمة سوقية تبلغ 48.39 تريليون دولار، وبالمركز الثاني جاءت الصين بقيمة سوقية تبلغ 9.63 تريليونات دولار، وثالثا اليابان بـ 5.98 تريليونات دولار، ثم هونغ كونغ بقيمة سوقية تبلغ 4.67 تريليونات دولار، ثم الهند خامسا بـ 3.99 تريليونات دولار، وفي المركز السادس جاءت فرنسا بقيمة سوقية تبلغ 3.12 تريليونات دولار.



وبحسب بيانات جمعتها «بلومبيرغ»، فإن سوق الأسهم الهندية يقترب من الوصول إلى تقييم 4 تريليونات دولار وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع الاستثمارات من قبل متداولي التجزئة، وعودة التدفقات النقدية الأجنبية.



وارتفعــــت القيمــة السوقية للأسهم المدرجة في البورصات الهندية ثلاثة أضعاف منذ مارس 2020، خلال فترة جائحة «كورونا»، لتصل إلى ما يقل عن مستوى 4 تريليونات دولار اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، وذلك مع ضخ الصناديق الأجنبية 15 مليار دولار هذا العام في الأسهم المحلية، في الوقت الذي تبرز الهند بديلا للصين بالنسبة للمستثمرين والشركات العالمية.



وبالتالي، فإن سوق الأسهم الهندية يضيق الفجوة مع هونغ كونغ، ويعزز إمكانية تجاوزها باعتبارها رابع أكبر أسواق الأسهم في العالم من حيث القيمة السوقية.