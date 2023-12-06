حذّر أمين عام منظمة «أوپيك» هيثم الغيص من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة دعوات التخلي عن النفط بشكل نهائي، لافتا إلى أن النفط مازال يمثل أكثر من 30% من مزيج الطاقة العالمي، وإذا أضفنا الغاز، فستتجاوز النسبة 55%.



وقال الغيص، على هامش مبادرة السعودية الخضراء في «كوب 28»، إن الطلب على الطاقة آخذ في الارتفاع بنسبة 23% من الآن وحتى عام 2045، وفقا لتوقعات «أوپيك»، لأن عدد السكان يرتفع من 8 مليارات نسمة اليوم إلى 9.5 مليارات نسمة بحلول عام 2045.



وقال «لدينا أكثر من 500 مليون شخص ينتقلون من المناطق الريفية حول العالم إلى مدن جديدة من الآن وحتى عام 2030 أي أقل من سبع سنوات من اليوم».



وأضاف «لوضع ذلك في السياق، إذا كان عدد سكان لندن 10 ملايين، فهذا يعني أننا بحاجة إلى نحو 50 مدينة بحجم لندن أي إنشاء 50 لندن جديدة من الآن وحتى عام 2030، وهذا فقط لوضع الأمور في سياق حجم التحدي الذي تمثله متطلبات العالم من الطاقة».



وأوضح أن منظمة «أوپيك» موجودة لتوفير مصدر مستقر للطاقة، ونعم علينا إزالة الكربون من عملياتنا، ونحن نفعل ذلك، ونتخذ الخطوات، لكن أن نقول إن النفط يجب أن يختفي فهذا ليس مفيدا حقا.



وتابع «لقد قلت هذا شخصيا في مناسبات عديدة إن النهج الذي يتم اتباعه لاستبعاد الوقود الأحفوري لن يؤدي في الواقع إلى تحولات في الطاقة بل سيؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة».