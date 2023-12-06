علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن تحركات المودعين في البنوك الكويتية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2023 أظهرت أن أعينهم تتجه نحو الودائع ذات الفوائد الأعلى من 3.5% حتى أكثر من 6% والتي استقطبت نحو 8.75 مليارات دينار منذ نهاية ديسمبر 2022 حتى نهاية أكتوبر 2023.



ووفقا للبيانات، فإن التحركات الايجابية على الشرائح المستهدفة من الودائع خلال تلك الأشهر الـ 10 تضمنت ارتفاعا في إجمالي الودائع بنحو 654.6 مليون دينار لتصل إلى 38.11 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 37.45 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بعدما شهدت 5 شرائح من الودائع تراجعات في قيمتها بنحو 8.097 مليارات دينار.



وتفصيليا، أظهرت الأرقام أن حجم الودائع بدون فوائد في الكويت (تحت الطلب) تراجعت خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنحو 560 مليون دينار وبما نسبته 5.15% لتصل إلى 10.3 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 10.86 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وتراجعت الودائع ذات الفوائد حتى 2% بنحو 15.3% بما قيمته 1.76 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، إذ سجلت 9.71 مليارات دينار مقارنة مع ودائع بلغت قيمتها 11.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وانخفضت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2 حتى 2.5% بنسبة 95% بما قيمته 799.4 مليون دينار لتبلغ 36.5 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 835.9 مليون دينار قيمة تلك الشريحة من الودائع بنهاية ديسمبر 2022.



ونزلت الودائع ذات الفائدة أكبر من 2.5 حتى 3% بنسبة 91.1% بما قيمته 839.5 مليون دينار لتصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 81.9 مليون دينار مقارنة مع 921.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وتراجعت شريحة الودائع ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% بنسبة تناهز 98% بما قيمته 4.136 مليارات دينار لتصل إلى 89.9 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 4.22 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.



ولجهة الودائع، التي شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام، فقد شهدت الودائع ذات الفوائد الأكبر من3.5 حتى 4% زيادة بلغت نسبتها 45.67% بما قيمته 1.6 مليار دينار لتبلغ في نهاية أكتوبر 2023 نحو 5.122 مليارات دينار مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر الماضي التي بلغت حينها 3.516 مليارات دينار.



وسجلت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% زيادة نسبتها 105.4% بما قيمته 3.08 مليارات دينار لتصل في نهاية أكتوبر 2023 إلى نحو 6 مليارات دينار مقارنة مع 2.92 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وارتفعت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بنسبة 182.5% بما قيمته 2.638 مليار دينار لتصل إلى 4.084 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.445 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وصعدت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5 حتى 5.5% بنسبة 136% بما قيمته 1.09 مليار دينار لتصل إلى 1.89 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 802 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وزادت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 5.5 حتى 6% بما نسبته 68.55% وبقيمة 298.4 مليون دينار لتسجل ما قيمته 733.7 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 435.3 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.



وسجلت الودائع التي تمنح فوائد أعلى من 6% زيادة ملحوظة بنسبة 382.6% بما قيمته 35.2 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من العام لتصل إلى 44.4 مليون دينار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 9.2 مليون دينار في ديسمبر الماضي.



13.64 مليار دينار تحركات سنوية للودائع



سجلت الودائع على أساس سنوي (الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023) تحركات لنحو 12.5 مليار دينار من الودائع ذات الفوائد الأقل إلى ودائع ذات فوائد أعلى، مع تحقق زيادة في حجم الفوائد بنحو 1.127 مليار دينار ليبلغ إجمالي التحركات بالأرقام الموجبة للودائع خلال تلك الفترة 13.64 مليار دينار.



2.57 مليار دينار دخلت في ودائع خلال شهر



سجل شهر أكتوبر الماضي حركة ودائع كثيفة إذ شهدت بعض الشرائح ذات العوائد المرتفعة دخول نحو 2.57 مليار دينار إلى تلك الفئات، فيما تحركت نحو 2.66 مليار دينار ودائع من شرائح أخرى بصافي قيمة تحركات سالبة بلغت 91.7 مليون دينار.



3 ودائع استهدفت بـ 2.34 مليار في شهر



شهد شهر أكتوبر الماضي حركة ملحوظة على 3 شرائح من الودائع، والتي استهدفت بسيولة بلغت 2.34 مليار دينار، إذ ارتفعت الودائع ذات الفوائد أكبر من 3.5 وحتى 4% بما قيمته 1.57 مليار دينار لتصل إلى 5.12 مليار دينار مقارنة مع 3.5 مليارات دينار في سبتمبر، كما زادت الودائع بفوائد أكبر من 4 وحتى 4.5% بـ 135.9 مليون دينار، كما استهدفت الودائع ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بـ 629.8 مليون دينار.



الودائع الأكثر استقطاباً للأموال منذ بداية العام



٭ 3.08 مليارات دينار لذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5%.



٭ 2.63 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5%.



٭ 1.60 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 3.5 حتى 4%.



٭ 1.09 مليار دينار لذات الفوائد أكبر من 5 حتى 5.5%.