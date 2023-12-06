أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديم خدمة التحويلات المالية الدولية بعلامات تجارية مشتركة عبر تطبيق KFHonline على الموبايل، بالتعاون مع مجموعة «ويسترن يونيون» العالمية لتحويل الأموال عبر الحدود.



وقال مشعل مدني، مدير القنوات الإلكترونية وخدمات إدارة النقد في «بيتك»: تتوافر خدمة التحويلات المالية الجديدة من «بيتك» و«ويسترن يونيون» من دون أي رسوم تحويل لمدة محدودة، حيث توفر هذه الخدمة الوقت والجهد على العملاء، وتتيح لهم تحويل الاموال نقدا أو من خلال الحسابات البنكية، إلى المستفيدين المحددين في المواقع المرغوبة ضمن نطاق شبكة ويسترن يونيون حول العالم.



وأوضح مندني أن العملاء الراغبين في تحويل أي مبالغ من حساباتهم البنكية الى الخارج عبر«ويسترن يونيون» يمكنهم بسهولة وبمنتهى الأمان استخدام تطبيق «بيتك» KFHonline عبر الموبايل، وإجراء التحويلات وفق خطوات محددة وسريعة.



وأشار مندني إلى أن الخدمة تستهدف توفير أفضل المزايا لعملاء «بيتك»، والتي تأتي في إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتحويل الأموال على مستوى العالم، لتوفير تحويلات آمنة وموثوقة وسريعة تلبي توقعات العملاء.



وتعتبر «ويسترن يونيون» من أكبر شبكات تحويل الأموال، وهي معتمدة في معظم دول العالم، حيث يمكن للعملاء إرسال الأموال عبر شبكة منافذها الواسعة، والتي تشمل أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. كما يمكنهم أيضا تسديد المدفوعات إلى مليارات الحسابات المصرفية وملايين المحافظ والبطاقات الرقمية في أكثر من 110 دولة. وتتوافر خدمة التحويلات المالية الدولية بصورة فورية عبر الحسابات البنكية في 100 دولة.



وأكد حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، أهمية هذا التعاون الذي يمنح العملاء المرسلين للتحويلات إمكانية الوصول إلى النطاق الكامل لشبكة «ويسترن يونيون». وقال سليمان: تشير بيانات التحويلات المالية الصادرة عن البنك الدولي لعام 2022، إلى ان الكويت تحتل المرتبة الأولى في أسواق التحويلات العشرة على مستوى العالم. ويتطلع المستهلكون إلى تمكينهم من اختيار كيفية وتوقيت تحويل الأموال، حيث يرغبون بخدمات موثوقة ومريحة يسهل الوصول إليها ويمكنهم إنجازها بسرعة. ويهدف التعاون مع التمويل بيت الكويتي (بيتك) الى توسيع قدرات التطبيقات الرقمية على تلبية هذه الاحتياجات. كما يساهم هذا التعاون في تقريب «ويسترن يونيون» من تأكيد وصول الخدمات المالية الى الجميع، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في استراتيجيتها.



ويوفر بيت التمويل الكويتي (بيتك) باقة متكاملة من الحلول المصرفية الرقمية عبر تطبيق KFHonline على الموبايل، وتشمل هذه الحلول مجموعة من الخدمات الجديدة مثل تقديم طلب التمويل الشخصي إلكترونيا عبر تطبيق «بيتك» أونلاين، وفتح حساب الذهب أونلاين مع خيارات البيع والشراء، وخدمة توصيل الذهب، وطلب دفتر شيكات، وطباعة الشيكات الفورية، وإصدار بطاقة الخصم المباشر عبر رمز الاستجابة السريعة، والتحقق من الودائع، كما يمكن للعملاء الاطلاع على خطط الاستثمار وإجراء التحويلات المحلية والدولية وإنشاء ودائع استثمارية.