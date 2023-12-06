جمعت الشركات الناشئة في المنطقة العربية تمويلا بقيمة 379 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، مقابل 147.4 مليون دولار خلال أكتوبر، لتقفز قيمة الاستثمارات بنسبة 157.1% على أساس شهري، وذلك وفقا لبيانات منصة «الموجز الرقمي». وبحسب البيانات، فقد تم استثمار ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار في 18 شركة ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، بقيادة شركة Flow48 الإماراتية التي جمعت 25 مليون دولار. واقتنصت الشركات السعودية نصيب الأسد من استثمارات رأس المال الجريء بالشركات الناشئة العربية خلال نوفمبر، وذلك باستحواذها على 81.1% من قيمة الاستثمارات، تليها الشركات الإماراتية بنسبة 15.3%.



وحصلت 33 شركة ناشئة في المنطقة العربية على تمويل خلال نوفمبر، علما بأن الشركات الإماراتية كانت الأعلى، حيث اقتنصت 45.5% من عدد الاستثمارات، تليها الشركات السعودية بواقع 27.3%، ثم المصرية بواقع 9.1%، والمغربية والتونسية بنسبة 6.1% لكل منهما. ووصلت قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنطقة العربية خلال أول 11 شهرا من عام 2023 إلى نحو 1.72 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار بنهاية أكتوبر الأول الماضي.



يشار إلى أن الشركات الناشئة بالمنطقة العربية جمعت تمويلا بقيمة 1.19 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2023، بواقع 826.37 مليون دولار بالربع الأول، مقابل 181.03 مليون دولار في الربع الثاني، فيما جمعت الشركات تمويلا بقيمة 184.05 مليون دولار بالربع الثالث، وقد حصلت 350 شركة ناشئة بالمنطقة على تمويل خلال أول 11 شهرا من 2023.