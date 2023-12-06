أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية مباشرة الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء إزالة التعديات على أملاك الدولة التي تشكل معوقات لمشروع جنوب سعد العبدلله الإسكاني بالتعاون مع المؤسسة العامة لرعاية السكنية والشركة المنفذة للمشروع.



وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في محافظة الجهراء محمد فهاد إن الفريق باشر عملية الإزالة لهذه المعوقات، لافتا إلى أن حصيلة اليوم الأول للإزالة بلغت 35 جاخورا و10 مخيمات.



وبين فهاد أن نطاق المشروع الإسكاني تضمن خلال الأشهر الماضية إزالة ما يقارب 600 تعد ما بين جاخور ومخيم، مثمنا تعاون الأهالي مع البلدية في إزالة تعدياتهم طواعية.