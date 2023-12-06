ندب المطيري مديراً لتراخيص حولي والأحمدي وذعار مراقباً لميزانية الوظائف بقطاع المالية



بداح العنزي



وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت -محافظة العاصمة، بخصوص ضم عمال النظافة إلى هيكل البلدية.



كما رفض المجلس اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية مقابل القطع أرقام 1 و4 و7 جهة طريق المغرب السريع شريطة ألا تقل المسافة بين الممشى والمنازل المجاورة عن 20 مترا.



من جانب آخر، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارين: الاول، يقضي بندب محمد المطيري مدير ادارة التراخيص فرع بلديتي حولي والأحمدي، والثاني بندب عبدالله سعود ذعار مراقب ميزانية الوظائف بقطاع الشؤون المالية.