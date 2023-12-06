بشرى شعبان



كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» أن الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د.خالد العجمي عقد أول اجتماعاته مع مديري إدارات القطاع وهي الجمعيات الأهلية، والخيريــة والمبـــرات، والرعاية الأسرية، وتنمية المجتمـــع، والحضانات الخاصة، والمرأة والطفولة، موضحة انه تم خلاله وضع الخطوط العريضة لعمل القطاع بالفترة المقبلة، كونه يضم مجموعة إدارات حيوية ومهمة تقدم خدماتها لشرائح عريضة في المجتمع.



وبينت المصادر أن العجمي شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لاسيما أن الوزارة تقف على ذات المسافة من جميع المستفيدين من خدماتها.



ووفقا للمصادر، شدد العجمي على ضرورة تقديم كل إدارة خطة عمل تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة والتسهيل على المراجعين، مع ضرورة المضي قدما بالتوسع في استخدام الأنظمة الالكترونية التي تختصر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل انجاز المعاملات، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.