أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 34 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري صباح أمس الثلاثاء محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية وسيارتي إسعاف وعيادة متنقلة بتبرع من وزارة الصحة وبنك الكويت الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة.



وثمن نائب مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» جهود القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في استمرار الجسر الإغاثي لدعم الأشقاء بقطاع غزة.



وقال الحساوي إن استمرار الجسر الجــوي الإغاثي يأتي انطلاقــــا من موقف الكويـــت الثــــابت تجاه القضيــــة الفلسطينيــــة ونصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه إزاء ما يتعرض له من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى علاوة على تدمير المستشفيات ومراكز الإيواء وسائر البنى التحتية.



وأضاف أنه سيتم نقل سيارتي الإسعاف والعيادة المتنقلة عبر مطار العريش المصري تمهيدا لإدخالها إلى غزة في وقت يأتي هذا الدعم بهدف تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة في القطاع لتبقى قادرة على تلبية خدمات الإسعاف لأبناء الشعب الفلسطيني.



وذكر أن الوضع الذي يمر به الأشقاء في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم، مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي قام وسيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين.



وأعرب الحساوي عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخيرها طائرات القوة الجوية في تسيير الجسر الجوي الإغاثي ووزارة الخارجية الكويتية على المساهمة في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.



ونوه بتبرع أهل الخير من المواطنين والشركات والبنوك، داعيا إلى المبادرة بالتبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية في حملة (أغيثوا فلسطين) لمساعدة أهلنا في قطاع غزة الذين هم بحاجة ماسة للدعم والإغاثة العاجلة والكثير منهم يحتاج إلى المأوى والعلاج.