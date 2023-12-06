ثامر السليم



انطلق معرض «دورنا الاعلامي 2» ظهر أمس والذي نظمه قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 240 جهة حكومية وعدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الكويت.



وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي أن لجامعة الكويت منذ تأسيسها حتى اليوم دورا كبيرا في خدمة المجتمع وقضاياه والمساهمة في تلبية احتياجاته من خلال عدة محاور ووسائل تتطور وتزداد مع مرور السنوات.



وأشار الحربي إلى أن اختصاص العلاقات العامة يشكل جزءا حيويا من مسيرتنا الأكاديمية، حيث يعكس التواصل الفعال والفني المستمر مع مجتمعنا والعالم المحيط.



وأضاف «انه من خلال هذا المعرض نقدم لكم نافذة فريدة لاستكشاف قدرات ومهارات طلابنا وأعضاء هيئة التدريس المميزة في هذا المجال المهم، كما أن احتكاك طلبتنا معكم سيكون له الأثر البالغ في ترجمة تعليمهم النظري إلى خبرات عملية وميدانية تصقل شخصياتهم وترفع من مستوى أدائهم».



وقال «إننا نشهد اليوم على تفاني وإبداع طلبتنا وأساتذتنا من خلال هذا المعرض ونعلن فخرنا بمساهماتهم الرائعة»، مبينا أن هذا المعرض يسلط الضوء على التنوع والتميز الذي يميز جامعتنا ويعزز التواصل البناء بين مكوناتها المختلفة.



من جانبه، قال استاذ قسم الاعلام بجامعة الكويت المشرف على المعرض د.حسين ابراهيم إن المعرض يسلط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه إدارات العلاقات العامة والإعلام في مختلف الجهات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام بالإضافة الى السفارات في الكويت.



وأضاف أن ذلك يعكس أهمية تخصص الاعلام الذي تفخر جامعة الكويت باحتضانه على مدار 29 عاما تخرج خلالها آلاف المبدعين والنجوم الذين يشغلون اليوم عددا كبيرا من المواقع المرموقة في مختلف الميادين.



وأشار إلى أن النجاح الذي شهده المعرض في دورته الاولى العام الماضي دافع لطلبة وأساتذة قسم الاعلام لتحدي أنفسهم وتقديم المزيد من العطاء ليتكرر هذا النجاح بصورة أبهى.