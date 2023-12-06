استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الكاتب الكويتي غانم حمدان صالح المسيلم، وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار لدور الكتابة في النمو العقلي والفكري والتي تساهم في تنمية وثقافة الشعوب والمساهمة في تطور وتقدم البلاد.



وأكد الحمود، على هامش اللقاء، أن الثقافة تغذية للعقل والروح وتقدم الفكر، متمنيا للكاتب غانم المسيلم ولجميع شبابنا ذي الفكر المستنير تحقيق ما يصبون إليه من أهداف سواء كانت أدبية أو علمية أو فكرية، شاكرا له اهداءه كتاب «رجال مكة» الذي يتضمن مجموعة من القصص التاريخية في مكة.



بدوره، قدم الكاتب المسيلم كل الشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الشبابية لخدمة وطننا الكويت.