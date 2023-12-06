قام سفير جنوب أفريقيا في الكويت مانيليسي جينجي بزيارة إلى المكتب الإقليمي لشركة لولو هايبرماركت في الكويت يوم 4 ديسمبر، حيث شارك في مناقشات مثمرة مع مدير الشركة محمد هاريس وأعضاء الإدارة العليا في لولو هايبرماركت لاستكشاف فرص التعاون التجاري المحتملة، مع التركيز بشكل خاص على استيراد مجموعة أوسع من المنتجات الجنوب أفريقية إلى السوق الكويتي النابض بالحياة في عام 2024.



وبدأ الاجتماع بتبادل التحية بين السفير وفريق لولو هايبرماركت بطابع ودي، وعبر السفير عن امتنانه لهذه الفرصة وزيارة عملاق التجزئة الشهير، مؤكدا ريادة شركة لولو في المشهد التجاري الكويتي ومساهمتها في النمو الاقتصادي للمنطقة.



بالإضافة إلى هذه المناقشات، أوضح السفير أنه كجزء من المبادرات الإستراتيجية لعام 2024، فإن فريق وفد جنوب أفريقيا مستعد لزيارة متاجر لولو في جميع أنحاء الكويت، وتهدف الزيارة المقبلة إلى تعزيز الشراكة بين جنوب أفريقيا والكويت عن طريق توفير فهم عملي لديناميات السوق وتفضيلات المستهلكين.



وتؤكد التزام كلتا الدولتين بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدائمة والتبادل الثقافي من خلال جهود تجارية متبادلة تعود بالنفع على الجانبين.



وتركزت المناقشات بين الأطراف على تحديد القطاعات المحتملة والمزيد من المنتجات للاستيراد من جنوب أفريقيا إلى الكويت، وعبر كلا الطرفين عن اهتمامهما الكبير في استكشاف هذه الفرص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية بين جنوب أفريقيا والكويت.



ويستورد لولو هايبرماركت حاليا أكثر من 70 علامة تجارية جنوب أفريقية معروفة، بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية، كما يتوافر مكتب خاص للتوفيق بين المنتجات المختلفة من المنطقة ويقع في ميناء مدينة كيب تاون الساحلية بجنوب أفريقيا.