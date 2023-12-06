أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير جهاز السحب الآلي متعدد العملات في مطار الكويت الدولي، لضمان استفادة العملاء بشكل أكثر شمولا، وذلك من أجل توفير تجربة مصرفية متميزة وسلسة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجيته المتكامل والهادفة إلى تعزيز شبكة أجهزة السحب الآلي بأحدث التقنيات والمزايا، وانطلاقا من التزامه بمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته وتلبية كل احتياجات عملائه بصفة انه «بنك للحياة».



وفي تعقيبه على هذه المبادرة، قال مساعد المدير، أجهزة الصراف الآلي، إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، أحمد العنزي: إننا نشهد اليوم انتقالات سريعة وتطورات متلاحقة في سوق الخدمات المصرفية بمرور كل ثانية، ما يدفعنا إلى تجديد مفهوم التجربة المصرفية المريحة والسهلة بشكل مستمر. والتزاما بشعارنا ورؤيتنا الأساسية، بنك للحياة، فإننا نواصل مراقبة ومواكبة كل التقنيات الجديدة التي نعتقد أنها قادرة على الإسهام بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا وضمان جودة الخدمات التي تناسب أسلوب حياتهم العصري.



وأشار العنزي إلى أن القطاع المصرفي في الكويت، بالتزامن مع تطور التكنولوجيا المالية الحديثة، يواصل تأكيد حرصه على ابتكار الحلول الفعالة التي تلبي متطلبات عملائه وتفوق توقعاتهم، لافتا إلى أن جهاز السحب الآلي متعدد العملات الذي يوفره KIB ضمن المبنى الخاص بطيران الجزيرة (T5)، سيتيح إمكانية السحب النقدي بأربع عملات هي الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، ومن دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك.



وما يزال بإمكان عملاء KIB الاستفادة من شبكة أجهزة السحب الآلي المنتشرة في كل أنحاء الكويت لإنجاز كل العمليات الأساسية، مثل السحب والإيداع النقدي، تحويل الأموال بين الحسابات، إدارة الرقم السري، والسحب النقدي من دون بطاقة مصرفية باستخدام البطاقة المدنية ورقم الهاتف المحمول، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى التي تتضمن سداد مدفوعات بطاقات KIB الائتمانية، تفعيل البطاقات الجديدة، الاشتراك في خدمة الرسائل النصية المصرفية القصيرة، استبدال نقاط مكافآت KIB بقيمة استرداد نقدي وإعادة تعبئة بطاقات KIB مسبقة الدفع.