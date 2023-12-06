أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن بلاده ستسير رحلات استطلاع جوية دون طيار وغير مسلحة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنها ستشمل المجال الجوي لإسرائيل وغزة.



وأكد انه لن يكون لها أي دور قتالي وستكون مكلفة فحسب بتحديد أماكن الرهائن.



وبخصوص أي معلومات تجمعها طائرات الاستطلاع البريطانية بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أوضح أنه لن يتم تزويد السلطات المعنية المسؤولة عن تحرير الرهائن سوى بالمعلومات المتصلة بإنقاذهم.



وقال الوزير البريطاني، في تقرير حول الحرب الاسرائيلية على غزة، إن بريطانيا تدرس إرسال سفينة الدعم العسكري «ليم باي» لتوفير مساعدات إنسانية وطبية في الشرق الأوسط. وأضاف في تصريحات لأعضاء مجلس العموم «أدرس إمكانية دعم السفينة الحربية «ليم باي» لتوفير المساعدات الطبية والإنسانية».



وكشف أن بريطانيا قررت إرسال السفينة الحربية «إتش إم إس دايمند» للخليج العربي لمنع الحوثيين من مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر.