كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي تزامنا مع توسيع الهجوم البري في جنوب قطاع غزة ما أدى الى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، في حين أشار شهود إلى حدوث معارك عنيفة، فيما حذرت الأمم المتحدة من «سيناريو أكثر رعبا» للمدنيين، حيث انه «من المستحيل» إنشاء «مناطق آمنة» في غزة.



ومع تزايد تكدس الفلسطينيين الفارين باتجاه جنوب القطاع وخصوصا رفح، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، العالم إلى أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرا داخل قطاع غزة الذي دمرته الحرب أو خارج حدوده.



وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصي في عمان، دعا الملك عبدالله مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحذر من «خطورة تدهور الأوضاع» جراء حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إنه رصد نزوحا قياسيا للفلسطينيين إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. وذكر في بيان أن عشرات الآلاف من النازحين وصلوا خلال 48 ساعة. وأضاف البيان أنه بالنظر إلى أن الملاجئ في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، فقد استقر معظم النازحين الوافدين حديثا في الشوارع، وفي المساحات الفارغة في جميع أنحاء المدينة، حيث أقاموا الخيام والملاجئ المؤقتة.



ميدانيا، نقلت وكالة فرانس برس عن شهود وقوع اشتباكات عنيفة قرب خان يونس وقصف جوي باتجاه رفح في الطرف الجنوبي من القطاع، فيما أكدت وكالة «وفا» الفلسطينية سقوط «عدة» قتلى في قصف على مدينة غزة.



واعترف الجيش الإسرائيلي أنه يخوض أشرس يوم في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة، مؤكدا وقوع اشتباكات «في قلب منطقة خان يونس» جنوب القطاع



وهو يتفق مع ما سبق واعلنه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الذي أكد أن القتال في «المرحلة الثانية» من الحرب سيكون صعبا؟، معترفا بأن 406 جنود إسرائيليين قتلوا منهم ضابطان بينهما نائب قائد سرية وثلاثة جنود أمس.



وردا على تقرير بشأن إغراق أنفاق غزة بالمياه، قال المتحدث إن الجيش يتخذ مجموعة من الإجراءات الهندسية دون التعليق على التفاصيل. وأضاف «نحن على وفاق تام مع الولايات المتحدة بخصوص الأهداف الاستراتيجية للحرب» وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون اعلنوا أنه مقابل كل مدنيين قتلا في الهجوم على حماس في قطاع غزة قتل مقاتل من الحركة الفلسطينية.



وخلال دردشة مع صحافيين، قال أحد هؤلاء المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم «لست أقول إنه أمر جيد أن تكون النسبة اثنين لواحد».



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أخلت بشكل شبه كامل معداتها الطبية من مستودعين في خان يونس، مؤكدة أن إسرائيل انذرتها للقيام بذلك خلال 24 ساعة، لكن الجيش الإسرائيلي نفى ما أعلنته المنظمة.



في المقابل، قال الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حليفة حماس إن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين إلى الشمال والشرق من مدينة خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة. وأضاف أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية خاصة مكونة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها إصابة مباشرة.



من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري في حركة حماس من حساب رسمي على تلغرام «قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين».



وقالت إن مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر بمحور شرق خان يونس. وسبق أن أعلنت قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق «الغول» محلية الصنع، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس وأصابوهم إصابات محققة.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء تل أبيب، مؤكدة أن شهودا تحدثوا عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة، حيث توجهت فرق الإسعاف إلى مواقع في تل أبيب أبلغ فيها عن سقوط صواريخ المقاومة.



وأعربت منظمات دولية عن قلقها من الأخطار التي يواجهها المدنيون في غزة، حيث «توقفت خدمة الاتصال الهاتف والإنترنت» بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقا للفصل مرة اخرى من الجانب الاسرائيلي، وفقا لشركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل».



وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل تجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «الأمين العام منزعج للغاية من استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس... بالنسبة لمن صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه ولا يوجد سوى القليل جدا ليبقيهم على قيد الحياة».



وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة «إن ما يسمى بالمناطق الآمنة... غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك».



وأضاف ان المناطق المسماة «آمنة» التي أعلنتها إسرائيل في غزة مهددة بالتحول إلى أماكن «موبوءة» في غياب المأوى والمياه والصرف الصحي.



بدوره، حذر ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة من ان الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح. وقال للصحافيين عبر رابط فيديو من غزة «الوضع يزداد سوءا كل ساعة». وأضاف «القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خان يونس وحتى رفح».