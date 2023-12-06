لفت رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالعزيز معقالي إلى أن الأسواق السورية تشهد حالة من الفوضى على صعيد الارتفاعات اليومية للأسعار، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة.



وقال معقالي: لا يمكن تقدير نسبة الزيادة لاسيما في ظل الارتفاع اليومي، واصفا عام 2023 بأنه أكبر عام شهدت فيه الأسواق زيادة في الأسعار بنسب كبيرة وصلت إلى 100 %.



وفي ذات السياق، أكد مصدر في جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية في دمشق لصحيفة الـ «الوطن» أن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي في الآونة الأخيرة زاد من الأعباء والتكاليف على المحال والمطاعم في دمشق وتشغيل عمل مولدات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة في ظل ازدياد كلف تشغيل حوامل الطاقة من مازوت وبنزين، مضيفا أن عددا من المحال اضطرت الى تحميل التكاليف الكبيرة على الأسعار المبيعة خوفا من التوقف عن العمل في ظل قلة المخصصات التي تحصل عليها هذه المحال.



وحسب المصدر، فإن صاحب المحل يحصل على ليتر المازوت من السوق السوداء بكلفة تفوق 15 ألفا، علما أن هذا الرقم في زيادة تزامنا مع دخول فترة الشتاء، الأمر الذي يزيد من استهلاك مادة الغاز والمحروقات وزيادة الطلب عليها، ما يسهم في زيادة الأسعار.