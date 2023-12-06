ياسر العيلة



يستعد المنتج والمخرج القدير مناف عبدال لخوض تجربة درامية جديدة لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل «المسكوت عنه»، والذي تدور احداثه في فترة التسعينيات، ويسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية في اطار درامي شائق مليء بالغموض.



ويعد المسلسل من الاعمال ذات الانتاج الضخم، حيث يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم الشباب من الكويت والعالم العربي، مثل: شجون، عبدالله بوشهري، ليالي دهراب، حسن عبدال، ابرار بو سيف، بالاضافة الى النجمة المصرية شيماء سيف، واحد نجوم العراق، وجار حاليا الاتفاق مع باقي فريق العمل المتوقع تصويره النصف الثاني من الشهر الجاري، ويأتي العمل من تأليف الكاتب المتميز محمد النشمي واخراج مناف عبدال، في اول تعاون لهما مع شجون



وعبدالله بوشهري ومنتج منفذ هبة هاشم، بالاضافة الى مدير التصوير محمود الحوساني.