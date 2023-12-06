القاهرة - محمد صلاح



رحلت عن عالمنا المنتجة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، وشيع جثمانها بعد صلاة عصر أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مصر، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة، التي كتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «انتقلت الى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون».



ونعت الفنانة ناهد السباعي والدتها الراحلة، حيث كتبت على حسابها في «انستغرام»: «البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي».



والمنتجة ناهد فريد شوقي نشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل فريد شوقي، وأمها الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقي، وقد أسست الراحلة شركة إنتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم



«لا تبكي يا حبيبي»، وفيلم «هيستريا»، وفيلم «من نظرة عين»، كما عملت منتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، و«حديث الصباح والمساء».