الدوحة- فريد عبدالباقي



فشل فريق السد القطري في تحقيق الفوز على ناساف كارشي الأوزبكي، واكتفى بالحصول على نقطة التعادل 2-2، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وبذلك تأهل ناساف كارشي إلى دور الـ 16، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، ويليه السد الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الشارقة الإماراتي الذي ودع المنافسات بعد خسارته أمام الفيصلي الأردني 1-2، في ذات المجموعة، ليصل الفريق الأردني إلى النقطة السادسة في المركز الرابع والأخير.



هذا، ورفض المدرب القطري وسام رزق فكرة الاستمرار مع نادي السد كرجل ثان، وذلك في حال التعاقد مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، الذي اقترب من تولي مهمة تدريب السد خلفا لمواطنه برونو ميغيل الذي تم الاستغناء عنه مؤخرا وإسناد المهمة إلى القطري وسام رزق بشكل مؤقت.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها، أن المدرب البرتغالي الجديد سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم الواحد مع نادي السد، ليكون بذلك أغلى مدرب في منطقة الشرق الأوسط.



من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم استقطاب ما يقارب 6 آلاف متطوع لتقديم الدعم لمجموعة واسعة من المهام، تشمل 20 مجالا في العمليات التشغيلية للبطولة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.