عاقب الكولومبي دوفان زاباتا فريقه السابق أتالانتا، على قرار التخلي عنه لصالح تورينو هذا الموسم، وذلك بقيادته الأخير إلى الفوز بين جماهيره 3-0 في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبعدما دافع عن ألوانه طوال موسمين على سبيل الإعارة من سمبدوريا، انضم زاباتا نهائيا لأتالانتا في يناير 2020 بطريقه لخوض ما مجمله 191 مباراة بألوان النادي سجل خلالها 82 هدفا مع 43 تمريرة حاسمة.



لكنه وجد نفسه خارج النادي الذي أعاره في سبتمبر الماضي لتورينو حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه نهائيا.



وتألق الكولومبي ضد فريقه السابق، حيث افتتح ابن الـ 32 عاما التسجيل لتورينو في الدقيقة 22 بعد تمريرة من الكرواتي نيكولا فلاشيتش، ممهدا الطريق أمام «تورو» الذي حسم المباراة نهائيا في الشوط الثاني بتعزيزه النتيجة بواسطة الباراغوياني أنتونيو سانابريا من ركلة جزاء انتزعها أليساندرو بونجورنو من جورجو سكالفيني (56). وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل زاباتا هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث بتمريرة أخرى من فلاشيتش (5+90).



وبالهزيمة السادسة للموسم والأولى أمام تورينو في آخر ست مواجهات بينهما، فشل أتالانتا في الارتقاء إلى المركز السادس وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع تورينو رصيده الى 19 في المركز العاشر.



إسبانيا



تعادل سلتا فيغو مع ضيفه قادش 1-1 في ختام المرحلة ال 15 من الدوري الإسباني.



وتقدم قادش عن طريق راموس دي لافلور في الدقيقة 15، قبل أن يدرك يورغن ستراند لارسن التعادل لسلتا فيغو في الدقيقة 57.



وشهدت المباراة طرد فيكتور تشوست لاعب قادش في الدقيقة 33.



ورفع قادش رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر.