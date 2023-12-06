تُوج النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب لعام 2023، المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم بإنجلترا.



وتم الإعلان عن فوز صلاح بالجائزة في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.



وفاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما سبق أن حصل عليها أيضا عامي 2018 و2021.



وأحرز صلاح 27 هدفا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال عام 2023 حتى الآن، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.



وتفوق صلاح على باقي منافسيه الذين تواجدوا بالقائمة المرشحة المختصرة، حيث ضمت كلا من إيرلينغ هالاند ورودري، ثنائي مان سيتي، وبوكايو ساكا، لاعب أرسنال، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.



وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح «أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري».



وأضاف «الملك المصري»، كما تطلق عليه جماهير ليفربول «أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقا».