يحل ليون اليوم ضيفا على مرسيليا في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للدوري الفرنسي في كرة القدم من دون جمهوره، وذلك تجنبا للمزيد من أعمال الشغب، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان.



وكانت المباراة مقررة في 29 أكتوبر، لكنها تأجلت بعد الهجوم على حافلة ليون خلال توجهها الى «ستاد فيلودروم».



وأصيب مدرب ليون في حينها الإيطالي فابيو غروسو في رأسه، كما تعرضت حافلة تقل جماهير الفريق الزائر لهجوم بالحجارة وتضررت نوافذها، إضافة الى إصابة مساعد غروسو ومواطنه رافاييلي لونغو.



وفي القرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس، بررت وزارة الدخلية منع جمهور ليون من السفر مع فريقه بـ «وجود خطر حقيقي» بسبب إمكانية حدوث اشتباكات بين جماهير الناديين.



ويعاني ليون الأمرين هذا الموسم، إذ اكتفى بفوز وحيد في مبارياته الـ 13 الأولى، تحقق بقيادة غروسو الذي وصل الى الفريق في منتصف سبتمبر خلفا للوران بلان لكنه أقيل الخميس، تاركا المهمة مؤقتا لمدير مركز التدريب في النادي بيار ساج.



مرسيليا بدوره يعيش موسما صعبا لأنه لم يحقق سوى أربعة انتصارات في 13 مباراة، ليحتل المركز التاسع بـ 17 نقطة وبفارق 10 عن المركز الثالث والأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.