يسعى مان سيتي حامل اللقب إلى فك نحس ثلاثة تعادلات متتالية في ضيافة أستون فيلا اليوم بالمرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويخوض «السيتي»، صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، اختبارا لا يخلو من الصعوبة أمام مضيفه «الفيلانز» الرابع بفارق نقطة خلف رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا، وهو الاختبار الصعب الرابع تواليا لمان سيتي الذي يمني النفس باستعادة نغمة الانتصارات وفك نحس تعادلات كلفته خسارة ست نقاط، وبالتالي التنازل عن الصدارة لصالح وصيفه أرسنال.



وقد سقط مان سيتي في فخ التعادل أمام ضيفيه ليفربول 1-1 وتوتنهام 3-3 ومضيفه تشلسي 4-4.



وما يزيد صعوبة مهمة «السيتي» أنه سيخوض مواجهة اليوم في غياب لاعب وسطه الدولي الاسباني رودري وجناحه الدولي جاك غريليش بسبب الإيقاف.



وإذا كان غوارديولا يملك البدائل في مركز الجناح بتواجد البلجيكي جيريمي دوكو وفيل فودن، فإنه سيواجه صعوبة لا محالة لتعويض غياب مواطنه رودري.



وظهر الغياب المؤثر لرودري على تشكيلة مان سيتي عندما أوقف لثلاث مباريات بسبب طرده أمام نوتنغهام فوريست في المرحلة السادسة في 23 سبتمبر الماضي، حيث خسر الفريق جميع المباريات الثلاث أمام ولفرهامبتون (1-2) ونيوكاسل (0-1 في مسابقة كأس الرابطة) وأرسنال (0-1).



وفي مباراة أخرى، يخوض ليفربول بدوره اختبارا سهلا نسبيا أمام الوافد الجديد الآخر شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب.



وتبرز اليوم أيضا قمة الجريحين مان يونايتد وضيفه تشلسي.



وعاد مان يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاغ إلى سكة الهزائم بعد ثلاثة انتصارات متتالية عندما سقط أمام مضيفه نيوكاسل 0-1 السبت، فيما استعاد تشلسي ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نغمة الفوز بتغلبه وبعشرة لاعبين على ضيفه برايتون 3-2 الأحد.



ويلعب اليوم كذلك فولام مع نوتنغهام فوريست، وبرايتون مع برنتفورد، وكريستال بالاس مع بورنموث.