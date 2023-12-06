القاهرة - محمد سامي



أعلن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب عن فوز مصر بتنظيم منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 والتي سبق أن استضافتها مصر في العام 1991، كما حصدت لقبها 7 مرات من أصل 12 نسخة منذ انطلاقها لأول مرة عام 1965 كان آخرها لقب النسخة الماضية بالمغرب 2019.



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد اعتمدت في وقت سابق دورة الألعاب الأفريقية 2027 باعتبارها البطولة القارية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجيليس 2028.



الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأفريقية تقام كل 4 سنوات، وتم تأجيل نسخة 2023 التي تستضيفها غانا من صيف العام الحالي إلى مارس 2024 لأسباب تسويقية.



من ناحية أخرى، قال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر: «المفاوضات مستمرة بين الأهلي وفيوتشر بخصوص انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل، فكل طرف له مطالب معينة ونسعى الى الوصول لصيغة تفاهم نهائية في هذا الملف ترضي جميع الأطراف. ولم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي حتى الآن». وفي نتائج الجولة الثامنة من الدوري المصري، رفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس بعد فوزه على فاركو 2-1 الذي توقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر. وتقام اليوم مباراة واحدة في الثامنة مساء تجمع المقاولون العرب مع الداخلية.