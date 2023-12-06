تعد الممثلة وعارضة الأزياء صوفيا فيرغارا من المشاهير الذين يدركون قيمة وأهمية تعلم لغة أجنبية ثانية، ليصبحوا أشخاصا متعددي الاهتمامات وماهرين في اعمالهم.



وتتقن صوفيا فيرغارا التحدث بلغتين على الاقل، هما: الإسبانية والإنجليزية، مما منحها فرصا للتألق في العديد من الأعمال في هوليوود وأميركا اللاتينية.



ونشأت النجمة العالمية في كولومبيا وبدأت حياتها المهنية كمضيفة لعدة برامج تلفزيونية ناطقة بالإسبانية في أميركا، وبعد أن تعلمت الإنجليزية بطلاقة أثناء الدراسة، نجحت في الحصول على العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية، وقد اجتازت اختبار الحصول على الجنسية الأميركية بدرجة كاملة.