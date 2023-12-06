القاهرة ـ هناء السيد



أشاد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري بالديبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي دفاعا عن قضايا الأمة العربية، مثمنا بشكل خاص مواقف وجهود البرلمان العربي في دعم الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي للسفير طلال المطيري، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد مندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية، وهنأ العسومي المطيري ودعا له بالتوفيق.



وأكد المطيري على ضرورة التكامل بين الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية في خدمة مصالح الأمة العربية والدفاع عن قضاياها.



كما ناقش الجانبان التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة ودور الديبلوماسية البرلمانية العربية في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.



في هذا السياق، أشاد العسومي بالسياسة الخارجية الحكيمة للكويت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مضيفا أن سياسة الكويت دائما ما تتميز بالحكمة والرصانة وتهدف إلى تعزيز التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك، مثمنا المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في مواجهة العدوان الغاشم والمستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال.