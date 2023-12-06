أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، والتي تصدرت تصنيف فايننشال تايمز في مجال التعليم التنفيذي على مستوى العالم، رسميا عن إطلاق مسار القادة الناشئين ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الخاص بها، خلال فعالية خاصة أقيمت في حرم الجامعة في مشيرب قلب الدوحة، بحضور الفريق القيادي للجامعة في قطر وأعضاء الهيئة التدريسية وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، كما حضر الفعالية بشكل افتراضي عن طريق البث المباشر بتقنية الهولوغرام د.كريستين دي فالك عميد برامج الدكتوراه في المقر الرئيسي لجامعة HEC Paris.



وينطلق المسار الجديد في فصل الخريف عام 2024، ويستهدف شريحة الشباب المهنيين من أصحاب الإمكانات العالية بمتوسط أعمار بين 28 و30 عاما، حيث يمنح لأول مرة المديرين الشباب الذين يتمتعون بإمكانات قيادية فرصة التسجيل في برنامج ماجستير إدارة أعمال رفيع المستوى في مدينة الدوحة، كما يمثل المسار فرصة مميزة للشباب الراغبين في دراسة علم الإدارة بدوام جزئي، ومن المتوقع أن يستقطب طلابا من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



ويشترط للتسجيل في هذا المسار أن يكون لدى المتقدمين خبرة احترافية لا تقل عن خمس سنوات، بما يشمل سنة واحدة على الأقل من التقدم الوظيفي الملحوظ ويستهدف البرنامج المهنيين الراغبين في الارتقاء إلى مناصب قيادية أعلى أو تعزيز أدوارهم الحالية من خلال التطوير الشخصي والمهني وتطبيق طرق التفكير الاستراتيجية والمبتكرة التي سيتعلمونها في البرنامج وتم تصميم برنامج الدوام الجزئي بما يتناسب مع أوقات عملهم ليتيح لهم المحافظة على وظائفهم أثناء الدراسة، وتجنب فقدان مصدر دخلهم للتسجيل في أحد برامج ماجستير إدارة الأعمال بدوام كامل.



ويسهم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة HEC Paris في تعزيز نمو المواهب في الدولة والمنطقة، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن البرنامج، الذي يقام في فرع الجامعة في الدوحة، وحدات تعليمية في كل من باريس ولندن وكامبريدج ودبي وتتولى هيئة تدريسية عالمية المستوى تزويد المشاركين بالأدوات والمعارف اللازمة لمعالجة التحديات التي تشهدها المنطقة والاستفادة من الفرص المتاحة.



ويغطي البرنامج المجالات الرئيسية في إدارة الأعمال، بما في ذلك إدارة أداء الأعمال وتمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب الموضوعات والاتجاهات الحالية، بما في ذلك الابتكار والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية وبيئة الأعمال الإقليمية، ما يكسب الخريجين فهما شاملا للأعمال التجارية ويمكنهم من دفع عجلة النمو المستدام في قطر والمنطقة.



وقال د.بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة HEC Paris في قطر: أطلقت الجامعة مسار القادة الناشئين بهدف توفير خيار جديد لدراسة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي العالمي المستوى فيها، وذلك انطلاقا من التزامها بالتميز والتأثير في مجال التعليم ولطالما عملت الجامعة على رعاية المواهب المحلية والإقليمية والعالمية للمساهمة في بناء اقتصادات متنوعة ومستدامة وقائمة على المعرفة في دولة قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف: فخورون بطلابنا وهيئتنا التدريسية، وخاصة خريجينا المميزين الذين يتولون مناصب قيادية مرموقة في مختلف القطاعات محليا وإقليميا وعالميا، والذين يسهمون في إرساء أسس مستقبل أفضل وأكثر استدامة داخل مجتمعاتها الخاصة وخارجها، مما يدل على جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة والتزامها برعاية المواهب القيادية القادرة على دفع عجلة النمو والتطور.



من جانبها، قالت د.شاهينا جانجوا جيفراج، المديرة الأكاديمية لمسار القادة الناشئين: يزود مسار القادة الناشئين المشاركين بالمهارات الأساسية ليكونوا قادة ناجحين، سواء في مؤسساتهم الحالية أو في مشاريعهم الرائدة ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من القادة ورواد الأعمال القادرين على التكيف والتميز ضمن بيئات الأعمال الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال غرس مبادئ القيادة الشاملة لدى الطلاب من كلا الجنسين وبمختلف الفئات العمرية ويلعب البرنامج أيضا دورا محوريا في تحقيق أهداف الجامعة.



وتتعاون جامعة HEC Paris مع مجتمع الأعمال لتعزيز مكانة الدوحة بوصفها مركزا إقليميا للخبرات والمعارف وتقدم الجامعة أفضل مستويات التعليم وتعمل على تطوير المهارات القيادية لدى المهنيين الشباب من مختلف أنحاء المنطقة، بما ينسجم مع رؤية مؤسسة قطر.



ويسعى مسار القادة الناشئين إلى تعزيز مهارات الجيل الجديد من القادة ودعم تنمية المواهب المحلية ليكونوا الدافع وراء التحول والتغيير نحو الأفضل، ويقدم للمهنيين الشباب فرصة لإنشاء علاقات التعاون مع أبرز الشركات العالمية، ويتيح لهم الانضمام إلى الشبكة الواسعة من خريجي الجامعة الذين يزيدون على 70 ألف خريج.