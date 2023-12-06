توج فريق الحرس الوطني لكرة القدم بلقب كأس السوبر للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بعدما نجح في الفوز على فريق الهيئة العامة للصناعة بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي جمعتهما بستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، وشهدت حضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله ونائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات حامد الهزيم، وشارك الحرس الوطني بصفته بطل النسخة الماضية للدوري والكأس، بينما شارك فريق الهيئة العامة للصناعة بصفته وصيف الدوري طبقا للوائح دوري الوزارات.



وقدم الهزيم التهنئة الى مسؤولي الحرس الوطني والجهاز الفني والإداري واللاعبين على تتويجهم بلقب كأس السوبر لموسم 2023-2024، موضحا أن هيئة الرياضة سخرت جميع الإمكانات بناء على تعليمات المدير عام يوسف البيدان من اجل إنجاح الموسم الحالي لدوري الوزارات، والذي يعد التجمع الرياضي لجميع موظفي القطاع الحكومي بتوفير كل الأمور الفنية والإدارية.



وأكد أن مخرجات مباراة السوبر مؤشر كبير بأن منافسات الدوري التي ستنطلق خلال أيام والتي ستشهد منافسات قوية نظرا لاستعداد 14 فريقا للمشاركة في النسخة الجديدة، مبينا أن قرعة الموسم الجديد وضعت الحرس الوطني بطل النسخة الماضية على رأس المجموعة الأولى، بينما جاءت الهيئة العامة للصناعة وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية.