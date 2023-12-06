يعقوب العوضيفاز برقان على الشباب بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة نادي الشباب ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة، ورفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة محافظا على صدارة الترتيب العام، بينما بقي الشباب على رصيده السابق بـ 6 نقاط. وعلى صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم فاز الكويت على اليرموك بنفس النتيجة، ورفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة ليشارك برقان في الصدارة، لكن الأخير يتقدم عليه بفارق الأشواط، بينما بقي اليرموك على رصيده السابق بـ 7 نقاط. وبذلك يواصل الكويت مطاردة المتصدر.وفاز التضامن على الساحل 3-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي الساحل بلا نقاط في المركز الأخير. هذا، وتقام غدا مباراتان فيلتقي التضامن مع الصليبخات على صالة الاتحاد في الـ 5:15، وفي الـ 7:15 يلتقي الكويت مع برقان في لقاء فض شراكة الصدارة. وضمن دوري السيدات فازت فتيات العيون على نادي الفتاة 3-2.