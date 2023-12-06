رعى بنك وربة بطولة الماراثون لفئة الأطفال وذلك بالتعاون مع Kids in action وهي شركة تنظيم فعاليات رياضية، حيث أقيم الماراثون على مضمار كيفان في أجواء عائلية السبت الماضي لفئتين للأولاد وللبنات.



وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في البنك أيمن المطيري: «رعاية الحدث تأتي إيمانا من بنك وربة ومسؤوليته الاجتماعية نحو تنظيم الفعاليات والألعاب الرياضية الخاصة لفئة الشباب وصغار السن، لاسيما أن سباق الماراثون أخذ زخما رياضيا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهو من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة والتي تساهم ببناء جسم رياضي متوازن». وأضاف: «يعتبر السباق فريدا من نوعه في الكويت لفئة الأطفال وبمشاركة عدد كبير من الأولاد والبنات. وسيواصل البنك دعمه لكافة الأنشطة الرياضية المفيدة مع الموسم الجديد لاسيما بعد انتهاء فصل الصيف وعودة المدارس».



يذكر أن هذه الرعاية ليست الأولى لبنك وربة هذا العام، فقد رعى البنك عدة بطولات جامعية، بالإضافة إلى رعاية دوري بنك وربة للمدارس والجامعات بعدة ألعاب، كما ساهم برعايات متعددة للغوص وإنشاء فريق غوص خاص بالإضافة لحملات متعددة للمحافظة على الشواطئ، ويسعى البنك لتمكين الشباب وبناء ثقافة صحية مفيدة لهذه الفئة بغرض المحافظة على صحتهم وقضاء أوقات الفراغ بالأمور المفيدة والتي تعود عليهم بالنفع.