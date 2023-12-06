ناصر العنزي - يحيى حميدان



اعتلى القادسية صدارة دوري «زين» الممتاز مؤقتا بعد فوزه على الشباب 4-0 في ملعبه برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن الكويت والعربي اللذين سيلعبان غدا أمام النصر وكاظمة في ختام القسم الأول، فيما بقى المضيف على رصيده السابق بـ13 نقطة.



سيطر «الأصفر» على الشوط الأول كليا رغم الغيابات في صفوفه وأبرزهم محمد صولة وتانديا وفيتور، واستعان المدرب محمد إبراهيم بقائد الفريق بدر المطوع الذي قاد هجمات فريقه والتي أسفرت عن هدفين سجلهما التونسي يوسف بن سودة من تحضير جميل لمبارك الفنيني (3)، وأضاف المطوع الهدف الثاني من ركلة جزاء صحيحة بعدما تمكن الحارس سعد العنزي من صد الكرة غير أن المطوع أعادها مرة أخرى للمرمى (45).



وفي الشوط الثاني، واصل القادسية أهدافه وأضاف عيد الرشيدي الهدف الثالث (85)، واختتم مبارك الفنيني الهدف الرابع من ركلة جزاء (88). أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي واحتسب ركلتي جزاء صحيحتين.



وفي افتتاح الجولة، انتهت مواجهة خيطان والجهراء بالتعادل دون أهداف مساء أمس على ستاد «محمد الحمد». وأصبح لـ «الأحمر والأسود» 6 نقاط في المركز الثامن مؤقتا، فيما حصل الفريق الجهراوي على نقطته الثانية وبقي في المركز العاشر والأخير. وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدربين الجديدين لكلا الفريقين، حيث تولى الروماني فلورين ماتروك الإدارة الفنية لخيطان عقب استقالة إبراهيم عبيد، فيما قاد عبدالله الشلاحي الجهراء من المنصة لعدم استخراج التصريح اللازم له من اتحاد الكرة، بعد رحيل البرازيلي جانسينيز داسيلفا.



الشوط الأول شهد أفضلية واضحة للفريق الجهراوي بعدما استحوذ على الكرة، وشكلت تحركاته خطورة واضحة على الأطراف بتحركات الليبي أنس الشبلي وعبدالله النجدي وعبدالعزيز أسعد، وبذل خط وسطه المكون من عثمان الشمري والبرازيليين رودريغو يوري وإيغور سيلفا جهودا كبيرة في عملية استعادة الكرة عند فقدانها، إلا أن هذا التفوق الجهراوي كان ينقصه التوفيق في اللمسة الأخيرة.



وفضل خيطان التراجع للدفاع وإرسال الكرات الطويلة للمهاجمين يعقوب الطراروة ومحمد عبيد والبرازيلي رودريغو دياز، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى حارس الجهراء نايف العازمي، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.



وفي الشوط الثاني عاد الجهراء أنشط وهدد مرمى خيطان بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء عبر الشبلي تصدى لهما الحارس علي فاضل، ومحاولة ثالثة من البديل مهند المحاميد وأبطلها فاضل كذلك.



وأضاع مهاجم «الأحمر والأسود» رودريغو دياز ركلة جزاء تصدى لها الحارس الجهراوي المتألق نايف العازمي (72).



وأشهر الحكم عبدالله عرب البطاقة الحمراء المباشرة لمدافع خيطان محمد عنتر لدخوله العنيف على مهاجم الجهراء عبدالعزيز أسعد (79)، ولكن بقي الحال على ما هو عليه ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.



وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة التاسعة، حيث يستضيف السالمية برصيد 13 نقطة على ملعبه الفحيحيل، الذي يمتلك 5 نقاط، في سعيهما معا لتعزيز نقاطهما، فالسماوي الذي تم إقصاؤه على يد برقان في كأس سمو ولي العهد يسعى إلى الفوز للاقتراب أكثر من فرق المقدمة، فيما يبحث مدرب الفحيحيل فراس الخطيب ولاعبوه عن النقاط الثلاث للابتعاد عن مركزه الثامن والمتأخر.