تختتم أكاديمية «المبدعين 5» بمكتب الشهيد أعمالها الثلاثاء المقبل في حفل التكريم وتوزيع الشهادات، فيما يعتزم مكتب الشهيد وضع أسس وبرامج الأكاديمية السادسة، حيث واصلت أنشطتها بعنوان «طور عالمك».



وفي هذا الشأن، قال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية في المكتب د.محمد المطيري إن أكاديمية المبدعين في موسمها الخامس تميزت بأن أربعة من مقدمي دوراتها وورشها التعليمية هم من أبناء الشهداء.



وكشف المطيري عن ختام الاكاديمية بدورتها الاخيرة يوم الثلاثاء وتكريم خريجيها المبدعين من ابناء الشهداء المشاركين بها وتوزيع الشهادات عليهم.



وفي إحدى دورات الاكاديمية، قدم م.فارس العنزي دورة بعنوان «دليلك لبداية مشروعك الصغير»، موضحا أن هناك دليلا للمتدرب لبداية مشروعه الصغير بنجاح، من خطواته المتدرجة حتى محطاته الراسخة التي تنقله للعمل التجاري بهدوء.



وقال العنزي: قدمنا دورة فنية في مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة لأبناء الشهداء، معتبرا أنها فكرة في المسار الفني والإداري لكل مهتم أو مبادر أو رائد للأعمال في دخول عالم التجارة.