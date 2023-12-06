نظم مركز ابن الهيثم للتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عملية إجراء اختبارات التأهيل لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وهي اختبارات خاصة للتوظيف من خلال 11 تخصصا فنيا، حيث عقدت الاختبارات في المركز تحت إشراف المركز بالتعاون مع إدارة تنسيق التدريب وبحضور ممثلين عن شركة المطاحن، كما تم الاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريب من المعاهد المختلفة لوضع الاختبارات والإشراف عليها، ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه يتم تنفيذه في القطاع.



في هذا السياق، أكد نائب المدير العام للتدريب م. سيد الطبطبائي بأن الهيئة حريصة كل الحرص على توفير احتياجات سوق العمل وتحقيق متطلباته، مشيرا أن قطاع التدريب بمدربيه الأكفاء قام بإعداد وتنسيق اختبارات متقدمي الوظائف التي شارك بها 180 متقدما خلال الفترة من 3 إلى 4 الجاري.